إغلاق طريق حيوي في ديالى احتجاجا على تردي الخدمات والكهرباء

شفق نيوز/ أغلق محتجون في قضاء المقدادية شمال شرقي محافظة ديالى، صباح اليوم الأربعاء، طريق المقدادية – خانقين احتجاجا على تردي الواقع الخدمي والتيار الكهربائي.

ونقلت اللجنة التنسيقية لتظاهرات المقدادية لوكالة شفق نيوز، ان محتجين اغلقوا طريق المقدادية – خانقين الحيوي في منطقة (برشته) احتجاجا على تردي الخدمات وابرزها التيار الكهربائي

واكدوا انهم اصبحوا مناطق منسية وخارج نطاق الخدمة والمسؤوليات الخدمية بعد تظاهرات كثيرة ووعود وقتية بعيدة عن أرض الواقع.

وهددوا باعتصامات مفتوحة وإغلاق جميع الطرق الحيوية في حال اهمال مطالبهم و تسويفها لحلول ترقيعية او لا تتعدى وعود الحبر على الورق.

وفي خانقين(105 كم شمال شرق بعقوبة) لوحت عدة مناطق في وقت سابق باحتجاجات واسعة بسبب انعدام الكهرباء وسوء أداء المولدات الاهلية واهمال ملفها من قبل الجهات المعنية.

واكدوا ان غالبية المناطق محرومة من التيار الكهربائي والمولدات الاهلية بسبب انعدام الدعم الحكومي، وآليات القطع المبرمج غير المنصفة وتفاوت معدلات التجهيز من منطقة إلى أخرى.

وتعاني عدة مناطق في ديالى من أزمات خدمية مزمنة منذ عقود جراء الحصار والحروب المتتالية و المحاصصات الحزبية وصراعات السلطة.