سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

إغلاق طرق حيوية ودوائر حكومية في احتجاجات بديالى

Category: مجتـمع

Date: 2022-06-22T07:57:16+0000
إغلاق طرق حيوية ودوائر حكومية في احتجاجات بديالى

شفق نيوز/ افاد مصدر محلي، يوم الأربعاء، أن متظاهرين غاضبين اغلقوا الدوائر الحكومية في قضاء المقدادية شمال شرقي محافظة ديالى احتجاجا على قرار لمحافظ ديالى بسحب يد مدير بلدية القضاء أمس الثلاثاء.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان العشرات من المتظاهرين أغلقوا دوائر المقدادية الحكومية ومنعوا دخول الموظفين إليها احتجاجا على قرار سحب مدير بلدية القضاء خالد بطي التميمي من قبل محافظ ديالى.

وطالب المحتجون بإعادة مدير البلدية الى منصبه وإلغاء قرار سحب اليد الذي وصفوه بغير المنصف.

واصدر محافظ ديالى مثنى التميمي امس الثلاثاء امرا بسحب يد مدير بلدية المقدادية خالد بطي التميمي لمدة 60 يوما استنادا الى أحكام المادة 17 من قانون انضباط موظفي الدولة وتكليف مقداد عبدالله خربيط بإدارة البلدية لحين انتهاء مدة سحب اليد.

في غضون ذلك اقدم متظاهرون آخرون في المحافظة صباح اليوم على قطع طريق بعقوبة- خانقين الحيوي احتجاجا على انعدام الخدمات.

ونقل مراسل وكالة شفق نيوز، ان متظاهرين قطعوا طريق بعقوبة – خانقين احتجاجا على انعدام التيار الكهربائي ونقص ماء الشرب وأزمة البنزين المتفاقمة.

وطالب المحتجون الجهات المعنية بمعالجات سريعة للخدمات البسيطة المفقودة وبخلاف ذلك ينظمون اعتصاما مفتوحا و موقفا مشتركا لقطع جميع طرق ديالى الحيوية.

وتشكو ديالى من تفاقم ازمة الكهرباء، و شح مياه الشرب الى جانب ازمة نقص المشتقات النفطية"البنزين" في عموم المحافظة.

related

في ديالى .. خلافات تنهي اعتصاماً على الرواتب

Date: 2021-11-23 08:23:24
في ديالى .. خلافات تنهي اعتصاماً على الرواتب

احتجاجات في ديالى على تردي الكهرباء وتهديد بقطع طريق ببغداد - كركوك

Date: 2021-06-29 15:45:29
احتجاجات في ديالى على تردي الكهرباء وتهديد بقطع طريق ببغداد - كركوك

احتجاجات الكهرباء تتصاعد في ديالى وقوات الامن تفتح طريقا أغلقه متظاهرون

Date: 2021-07-02 16:28:39
احتجاجات الكهرباء تتصاعد في ديالى وقوات الامن تفتح طريقا أغلقه متظاهرون

محتجون يقطعون طريقا في ديالى ويعلنون مطالبهم

Date: 2021-07-05 05:39:10
محتجون يقطعون طريقا في ديالى ويعلنون مطالبهم

احتجاجات المحاضرين بالمجان تستمر.. وغاضبون يقطعون طريقاً مهماً في الناصرية

Date: 2021-12-28 08:49:22
احتجاجات المحاضرين بالمجان تستمر.. وغاضبون يقطعون طريقاً مهماً في الناصرية

ديالى.. رصاص عشوائي يحول عرساً إلى مأتم

Date: 2021-03-01 14:53:10
ديالى.. رصاص عشوائي يحول عرساً إلى مأتم

نزحت من "حوض التوتر" في ديالى.. أكثر من ٣٠٠٠ أسرة تعاني "إهمالاً حكومياً"

Date: 2022-03-29 13:46:45
نزحت من "حوض التوتر" في ديالى.. أكثر من ٣٠٠٠ أسرة تعاني "إهمالاً حكومياً"

ديالى تطالب بإدراج معلم ثقافي في المحافظة على لائحة اليونسكو

Date: 2021-08-27 14:34:47
ديالى تطالب بإدراج معلم ثقافي في المحافظة على لائحة اليونسكو