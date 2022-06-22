إغلاق طرق حيوية ودوائر حكومية في احتجاجات بديالى

شفق نيوز/ افاد مصدر محلي، يوم الأربعاء، أن متظاهرين غاضبين اغلقوا الدوائر الحكومية في قضاء المقدادية شمال شرقي محافظة ديالى احتجاجا على قرار لمحافظ ديالى بسحب يد مدير بلدية القضاء أمس الثلاثاء.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان العشرات من المتظاهرين أغلقوا دوائر المقدادية الحكومية ومنعوا دخول الموظفين إليها احتجاجا على قرار سحب مدير بلدية القضاء خالد بطي التميمي من قبل محافظ ديالى.

وطالب المحتجون بإعادة مدير البلدية الى منصبه وإلغاء قرار سحب اليد الذي وصفوه بغير المنصف.

واصدر محافظ ديالى مثنى التميمي امس الثلاثاء امرا بسحب يد مدير بلدية المقدادية خالد بطي التميمي لمدة 60 يوما استنادا الى أحكام المادة 17 من قانون انضباط موظفي الدولة وتكليف مقداد عبدالله خربيط بإدارة البلدية لحين انتهاء مدة سحب اليد.

في غضون ذلك اقدم متظاهرون آخرون في المحافظة صباح اليوم على قطع طريق بعقوبة- خانقين الحيوي احتجاجا على انعدام الخدمات.

ونقل مراسل وكالة شفق نيوز، ان متظاهرين قطعوا طريق بعقوبة – خانقين احتجاجا على انعدام التيار الكهربائي ونقص ماء الشرب وأزمة البنزين المتفاقمة.

وطالب المحتجون الجهات المعنية بمعالجات سريعة للخدمات البسيطة المفقودة وبخلاف ذلك ينظمون اعتصاما مفتوحا و موقفا مشتركا لقطع جميع طرق ديالى الحيوية.

وتشكو ديالى من تفاقم ازمة الكهرباء، و شح مياه الشرب الى جانب ازمة نقص المشتقات النفطية"البنزين" في عموم المحافظة.