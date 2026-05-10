إغلاق صالة قمار في الكرادة وضبط 90 جهازاً للمراهنات

شفق نيوز- بغداد

أعلنت قيادة عمليات بغداد، يوم الأحد، إغلاق قاعة تُستخدم لممارسة القمار في منطقة الكرادة بجانب الرصافة، وإلقاء القبض على أربعة مخالفين بداخلها، مع ضبط 90 جهازاً مخصصاً للعب القمار.

وذكرت القيادة، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "قطعات الفرقة الأولى في الشرطة الاتحادية، بإسناد من مديرية الأمن السياحي ومديرية الإقامة والجنسية، وبالتنسيق مع الأجهزة الاستخبارية، نفذت واجبات بحث وتفتيش مناطقية شملت الفنادق والقاعات والمطاعم".

وأضاف البيان، أن "القوة تمكنت من إغلاق صالة تُمارَس فيها ألعاب القمار، وإلقاء القبض على أربعة مخالفين بالجرم المشهود، فضلاً عن ضبط 90 جهازاً مخصصاً للقمار، إلى جانب أدوات أخرى".

وأشار البيان، إلى "تسليم المتهمين والمضبوطات إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم".