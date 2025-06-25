إغلاق أشهر مطاعم البصرة بداعي مخالفة الشروط الصحية (صور)

شفق نيوز/ اعلنت دائرة صحة البصرة، يوم الثلاثاء، إغلاق عدد من المطاعم في المحافظة، بسبب مخالفتهم الشروط الصحية.

وذكرت الدائرة لوكالة شفق نيوز، ان "الفرق الرقابية و خلال اليوم الماضيين نفذت حملات ميدانية واسعة في مختلف مناطق المحافظة، أبرزها الجزائر، والتحسينية، والمطيحة، وحي الخليج، ودور الضباط، وقضاء أبي الخصيب، تحت إشراف مباشر من المدير العام لدائرة الصحة".

وأضافت، أن "الحملة شهدت إغلاق 21 محلًا مخالفًا في منطقتي الجزائر والتحسينية، مع فرض غرامات على محلين آخرين، بالإضافة إلى إتلاف أكثر من 300 كغم من اللحوم و40 لترًا من المواد السائلة غير الصالحة للاستهلاك".

كما وأوضحت الدائرة أن"شعبة الرقابة الصحية نفذت في القطاع الأول أمرا باغلاق 13 محلاً مخالفاً في منطقة المطيحة، إضافة إلى إتلاف 150 كغم من اللحوم غير الصالحة للاستهلاك، وفي الثاني والثالث، أغلقت 12 محلًا مخالفًا للشروط الصحية، وتمت إتلاف 113 كغم من المواد الغذائية الفاسدة".

وبينت، أن "حملات الغلق شملت 10 صالونات نسائية مخالفة في منطقة دور الضباط، بالإضافة إلى إغلاق 10 محال في قضاء أبي الخصيب، مع توجيه تحذيرات صارمة بعدم التهاون أو التراخي في تطبيق التعليمات الصحية".

وتناقلت مواقع التواصل الاجتماعي صورًا لمطاعم فاخرة في البصرة تم إغلاقها مؤخرًا ضمن حملات دائرة صحة البصرة، ما أثار اهتمام المتابعين وتعليقات واسعة حول جدية الرقابة الصحية في المحافظة.