إغلاق شركات سياحة ومعاهد تعليمية في بغداد

شفق نيوز/ أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الأحد، عن تنفيذ حملة تفتيش وتدقيق شملت شركات سياحية ومعاهد تعليمية ومقاهٍ في جانبي الكرخ والرصافة، أسفرت عن إغلاق عدد منها واعتقال مخالفين.

وأوضحت القيادة في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، أن "الأجهزة الأمنية الملحقة بقيادة العمليات، وبإسناد من قيادتي شرطة بغداد الكرخ والرصافة والجهات ذات العلاقة، نفّذت عمليات تدقيق شملت القاعات والشركات والمكاتب والمقاهي، ضمن الخطة الأمنية لشهر رمضان المبارك".

وأضاف البيان أنه "تم إغلاق ثلاث شركات سياحة وسفر، ومعهدين للتعليم وتقديم الدروس الخصوصية، لعملها دون موافقات رسمية، وذلك وفق محاضر غلق أصولية". كما أشار إلى "اعتقال ثلاثة مخالفين كانوا يمارسون لعبة القمار في إحدى المقاهي، بالجرم المشهود".

وبيّنت القيادة أن "العمليات الأمنية نُفذت في مناطق الدورة، الوزيرية، الغدير، والبتاوين"، مؤكدة استمرار الجهود لضبط المخالفات وتعزيز الأمن في العاصمة.