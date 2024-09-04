إغلاق شارع بديالى يدفع الأهالي للتظاهر والسلطات تدخل في مفاوضات معهم

شفق نيوز/ أفاد مصدر محلي في محافظة ديالى، يوم الاربعاء، بتنظيم تظاهرة في ناحية جلولاء شمال شرقي المحافظة احتجاجا على إغلاق شارع بفعل توسعة مستشفى الناحية.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "أهالي حي سكني في ناحية جلولاء شمال شرقي ديالى نظموا تظاهرة احتجاجا على اغلاق شارع رئيسي يؤدي لمنازلهم"، لافتا الى أن "الجهات الحكومية لديها مخطط لتوسعة مستشفى جلولاء إلا أن التوسعة تتطلب إغلاق أحد الشوارع".

وأضاف أن "عشرات المواطنين رفضوا إغلاق الشارع باعتباره سيجبرهم الى الوصول الى منازلهم من مدخل آخر وطالبوا بإيجاد حلول بديلة".

وأشار الى أن "هناك مفاوضات بين المواطنين والجهات الحكومية في الناحية بالوقت الراهن".