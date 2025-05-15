إغلاق بوابة موانئ أم قصر بسبب استخدام غير قانوني وسائقو الدراجات النارية يحتجون

شفق نيوز/ نظم سائقو الدراجات النارية العاملون في الشركات الأهلية التابعة لموانئ أم قصر، اليوم الخميس، وقفة احتجاجية طالبوا خلالها بإعادة فتح الطريق المختصر المؤدي إلى أماكن عملهم، في حين أكد مصدر خاص أن إغلاق البوابة جاء بعد كشف استخدامات غير قانونية.

وقال أحد المتظاهرين لوكالة شفق نيوز: إن "إغلاق هذا الطريق أجبرنا على قطع مسافة تتجاوز 6 كيلومترات للوصول إلى أقرب نقطة للالتفاف نحو الميناء، وهذا الأمر يعرضنا لمتابع كثيرة بينها الحوادث المرورية المتكررة، بالإضافة إلى تأخرنا عن أعمالنا".

من جانب آخر، قال مصدر مطلع لوكالة شفق نيوز، إن "إدارة الموانئ قررت إغلاق هذا الطريق بعد كشفها لاستخدامات غير قانونية منها عمليات تهريب سيارات خلال ساعات متأخرة من الليل من قبل جهات متنفذة".

وبيّن، أن "الإجراءات بدأت بغلق البوابة بالسلاسل، ثم جرى فتحها بشكل محدود، قبل أن تكشف كاميرات المراقبة تفاصيل دقيقة عن التهريب، ما دفع إدارة الميناء إلى اتخاذ قرار بهدم البوابة وإلغائها نهائياً".

وأضاف المصدر أن "سائقي الدراجات حاولوا لاحقاً استخدام ممر مخصص لخروج القطارات للدخول إلى الميناء، إلا أن إدارة الموانئ منعتهم حفاظاً على السلامة وتنظيم الحركة".