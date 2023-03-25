"سانت ليغو" يغلق بوابات الخضراء وسط بغداد

شفق نيوز/ أغلقت السلطات الأمنية العراقية، صباح يوم السبت، بوابات المنطقة الخضراء التي تضم البرلمان ومقر الحكومة ومنازل مسؤولين وسط العاصمة بغداد بعد تجمع متظاهرين يرفضون قانون "سانت ليغو" للانتخابات.

وأبلغ مصدر أمني، وكالة شفق نيوز، بإغلاق بوابات الخضراء من جهة منطقة العلاوي وسط بغداد، مشيرا الى السماح فقط لاصحاب الهويات التعريفية (الباجات) بالدخول، وذلك نتيجة تجمع المتظاهرين.

ومنذ ليلة أمس، بدأ المعتصمون الرافضون لتعديل قانوني الانتخابات (سانت ليغو) بالتجمع أمام مجلس النواب العراقي في منطقة العلاوي ببغداد.

وفي وقت سابق، أعلنت ما يعرف باللجنة المركزية للتظاهرات، عن اعتصامٍ أمام مجلس النواب (بدأ أمس الجمعة)، للاحتجاج على التصويت على قانون الانتخابات وفق نظام سانت ليغو، والمقرر في جلسة اليوم السبت.

وكان البرلمان العراقي صوت في جلسة فجر الاثنين على سبع فقرات من قانون الانتخابات المثير للجدل، من أصل 15، وقرر استكمالها في جلسة تعقد السبت المقبل.

ويعارض نواب مستقلون وكتل ناشئة والبالغ عددهم أكثر من 75 نائباً مشروع القانون بسبب اعتماد صيغة تمثيل انتخابي 1.7 وفق نظام سانت ليغو.

ومنذ أسبوعين، يخفق مجلس النواب العراقي عن عقد أي جلسة يتضمن جدول أعمالها تمرير التعديل الثالث لقانون انتخابات مجالس المحافظات، بصيغته الحالية ونظام سانت ليغو، الذي يعتبره المعارضون قانوناً فُصِّل على مقاس القوى النافذة في البلاد، حيث يعيد نظام الدائرة الواحدة.

و"سانت ليغو" طريقة حساب رياضية تُتبع في توزيع أصوات الناخبين بالدول التي تعمل بنظام التمثيل النسبي، وتعتمد على تقسيم أصوات التحالفات على الرقم 1.4 تصاعدياً، وفي هذه الحالة، تحصل التحالفات الصغيرة على فرصة للفوز. لكن العراق اعتمد سابقاً القاسم الانتخابي بواقع 1.9، وهو ما جعل حظوظ الكيانات السياسية الكبيرة تتصاعد على حساب المرشحين الأفراد (المستقلين والمدنيين)، وكذلك الكيانات الناشئة والصغيرة.