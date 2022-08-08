غضب يجتاح 5 محافظات عراقية بعد "القرار المفاجئ"

شفق نيوز/ أعلنت تنسيقيات المحاضرين والإداريين بالمجان، في محافظات كربلاء، واسط، الديوانية، ذي قار، والمثنى، التظاهر والاعتصام أمام وزارة المالية احتجاجا على عدم شمولهم بالتمويل أسوة بباقي المحافظات الأخرى.

وقال ممثل محاضري الديوانية، صباح العارضي، لوكالة شفق نيوز، إن "محاضري وإداريي الديوانية، تبلغ أعدادهم 32 ألف شخص، أي 32 ألف عائلة، تفاجأنا اليوم بعدم انصافنا من قبل لجنة الأمر الديواني 35 التي ترأسها طيف سامي(مديرة دائرة الموازنة في وزارة المالية الاتحادية)".

وأضاف العارضي "ليس من العدل والانصاف ان يتم تمويل محافظة دون أخرى بحجة عدم وجود الأموال الكافية، نحن خمس محافظات الأكثر فقرا في العراق، تمت سرقة حقوقنا في وضح النهار ورحّلت إلى الموازنة".

وتابع: "بناء على ذلك، قررنا كلجنة تنسيقية في محافظة الديوانية والمحافظات الأربع الأخرى، التظاهر والاعتصام أمام وزارة المالية لحين إعادة النظر بتوصيات الأمر الديواني وشمولنا بالتمويل كبقية المحافظات الأخرى".

من جهتها هددت اللجنة التنسيقية للمحاضرين المجانيين في ذي قار، اليوم الاثنين، بـ"تعطيل الحياة في المحافظة" ما لم يوضع حلاً عاجلاً لهم وصرف مستحقاتهم المالية كافة.

وذكرت تنسيقية اللجنة، لوكالة شفق نيوز، أن "هناك نية لدى الحكومة تفيد بترك هذه المحافظات إلى حين إقرار الموازنة المقبلة التي لا نعلم متى يتم إقرارها، بحجة ان هذه المحافظات توجد أخطاء بكتبها المرسلة لوزارة المالية، رغم أن محافظة النجف تم شمولها بصرف المستحقات مع عدم تمكنها من تصحيح الخطأ الوارد في كتابها المرسل لوزارة المالية والذي قد يتأجل للأسبوع المقبل".

وأعربت تنسيقية ذي قار، عن خشيتها من "وجود عقوبة لها ولبقية المحافظات غير المشمولة معها بصرف المستحقات، بسبب قوة تظاهراتها في الفترة السابقة للمطالبة بصرف مستحقاتهم"، مؤكدة أن "قرارات الحكومة هذه تضع المحاضرين أمام مفترق طرق معها".

وخلصت إلى التذكير، أن "المحاضرين أمهلوا الحكومة المحلية ومديرية تربية ذي قار، لغاية مساء يوم الأربعاء المقبل، وفي حال لم يكن هناك حلاً للقضية وصرف المستحقات المالية التي بذمة الحكومة خلال الشهر الجاري، فستكون لهم صولة معها تتمثل بإغلاق دوائر ذي قار وطرقها كافة، والجميع جاهزون لكل شيء".