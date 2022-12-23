"غضب" في كركوك بعد عبور باص "خليجي 25" المحافظة دون الاحتفاء به

شفق نيوز/ عبرت الجماهير الرياضية في كركوك، عن غضبها بعد عبور باص خليجي 25 المحافظة دون المرور بها والاحتفاء به كما في المحافظات الأخرى.

وأنطلق باص خليجي 25 من البصرة في جولة ترويجية لاستضافة البطولة التي ستحتضنها البصرة مطلع العام المقبل، وكان من المقرر أن يمر الباص بجميع المحافظات العراقية.

وأبلغت الجماهير الرياضية في كركوك مراسل وكالة شفق نيوز، أن "باص خليجي 25 وصل أمس إلى اربيل عاصمة اقليم كوردستان وخرج اليوم باتجاه بغداد، لكنه مرّ مرور الكرام من كركوك وبسرعة كبيرة ومتخفياً ولم يتم استقباله من اهالي كركوك والجماهير الرياضية كما حدث في بقية المحافظات".

ولفتت الجماهير الى ان "سائق الباص نزل عند احد المطاعم في قضاء طوزخورماتو لتناول وجبة غداء ولولا أنه لم يكن جائعا لما شاهدنا الباص في كركوك ابداً".

وتسبب ذلك وفقاً للجماهير بحالة من "الغضب لعدم وصول الباص الى كركوك والاحتفاء به".

من جانبه قال معاون مدير الشباب والرياضة في كركوك عدي عواد، "أردنا ان يكون لنا حصة في محافظتنا ولكن لم يستجيبوا لنا"، مضيفاً "لقد قمنا بتحضير احتفالية للباص لكنه لم يمر بالمحافظة".

وأمس الخميس، وصلت حافلة بطولة خليجي 25، إلى مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان، بعد انطلاقها من البصرة مروراً بعدة محافظات في جولة ترويجية لاستضافة البطولة التي ستحتضنها البصرة مطلع العام المقبل.

وقال الناشط المدني شاخوان صلاح لمراسل وكالة شفق نيوز في أربيل، إن "الحافلة وصلت الى سوق وقلعة أربيل حيث جرى استقبالها من قبل ناشطين وإعلاميين ومواطنين من أربيل بعد مرورها بعدة محافظات".

وتقوم فكرة حافلة الخليج على مركبة تراثية (شوفرليت) معروفة في البصرة وهي من طراز 1958، مصنوعة من الخشب، حيث جرى العمل على إعادة تأهيلها على مدى عامين، تحت إشراف صاحب الفكرة والمشروع عصام جعفر، وهو مخرج سينمائي.