غضب في ديالى.. مزارعون يحتجون على فسخ عقودهم وسط تحذيرات حكومية (صور)

شفق نيوز/ نظم عدد من الفلاحين، يوم الثلاثاء، وقفة احتجاجية أمام مبنى مجلس ديالى وسط مدينة بعقوبة، ضد صدور قرارات بفسخ عقودهم الزراعية وعدم تجديدها، فيما حذر رئيس المجلس من إفراغ أراضيهم.

وقال أحد المزارعين المحتجين، علي الزبيدي، لوكالة شفق نيوز، إن "عقودنا الزراعية تم فسخها دون معرفة الأسباب وهناك رفض لتجديدها، وهذا أدى لقطع المياه عنها وعدم شمولنا بالخطط الزراعية والأسمدة وغيرها، ولا نعرف ما هو مصيرنا على الرغم من إننا نستغلها منذ سنوات ومازلنا نقوم بزراعتها ونكسب قوت يومنا منها".

وأضاف الزبيدي، أن "فسخ عقودنا وعدم تجديدها يعني سنواجه مع عوائلنا المستقبل المجهول، وربما نضطر للنزوح إلى مناطق أخرى حال عدم التدخل وإيجاد حلول لها"، لافتاً إلى أن "احتجاج عدد من المزارعين من مختلف المناطق جاء للمطالبة بإنصافنا".

بدوره، قال مدير مديرية زراعة ديالى، إياد ذياب، في مؤتمر صحفي عقده في مجلس محافظة ديالى، وحضره مراسل وكالة شفق نيوز، إن "وزارة الزراعة فسخت عقود زراعية منحت في مختلف المناطق خلال أعوام 2015-2016-2017 نتيجة وجود نقص في إجراءات معاملاتها، وذلك جاء على خلفية لجنة تحقيقية".

وأشار ذياب، إلى أن "هناك كتباً رسمية وجهت من زراعة ديالى إلى وزارة الزراعة من أجل إيجاد حلول لأصحاب العقود الزراعية المفسوخة ورفع الفسخ عنها خلال الفترة المقبلة بعد إكمال الإجراءات القانونية اللازمة".

وفي سياق متصل، حذر رئيس مجلس محافظة ديالى، عمر الكروي، خلال مؤتمر صحفي حضره مراسل وكالة شفق نيوز، من "استمرار فسخ هذه العقود الزراعية وإفراغها من مستغليها كونهم يمارسون مهامهم الزراعية منذ سنوات، وهو ما سينعكس على واقع المزارعين المعاشي، وقد يتأثر الوضع الأمني كذلك حال بقائها خالية".

وأوضح الكروي، أن "مجلس ديالى سيخاطب وزارة الزراعة وسيتخذ الإجراءات كافة لضمان عدم تضرر الفلاحين في المحافظة".