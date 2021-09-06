غضب في البصرة بعد محاولة اغتيال ناشط ثم اعتقاله

شفق نيوز/ كشف الناشط المدني في محافظة البصرة، صفاء المالكي، يوم الاثنين، عن اخر تطورات قضية الناشط والمرشح للانتخابات البرلمانية المقبلة والموظف في وزارة النفط مصطفى سند.

وذكر المالكي لوكالة شفق نيوز، أن "سند تعرض لمضايقات كثيرة خلال الفترة الأخيرة، آخرها اليوم عندما تمت محاولة اغتياله بثلاث رصاصات على يد هاني عبد الجبار شقيق وزير النفط، بسبب منشور عبر موقع (فيسبوك) قال فيه إن حكومة الكاظمي حكومة تصريف أعمال ولا يحق لها توقيع عقد بقيمة 27 مليار دولار لتطوير المواقع النفطية في البلاد".

واضاف، ان "سند عندما توجه إلى مركز شرطة حي المهندسين بمنطقة القبلة وسط البصرة لإقامة شكوى قضائية بشأن محاولة اغتياله، فوجئ بوجود شكوى ضده من قبل شقيق وزير النفط وتم توقيفه على إثرها".

وتابع أن "العشرات من المحتجين حاليا متواجدون بالقرب من مركز الشرطة المحتجز فيه سند، للمطالبة بإطلاق سراحه"، مؤكدا أن "المحتجين يأملون بأن القضاء العراقي لا يظلم عنده احد بالوقت الحالي، وأنهم لن يبرحوا من مكانهم حتى يتم إطلاق سراح سند من التوقيف".

وفي وقت سابق اليوم، أعلن الناشط المدني مصطفى سند، عن نجاته من محاولة اغتيال اتهم هاني شقيق وزير النفط احسان عبد الجبار بالوقوف وراءها.

وفي وقت لاحق تداولت وسائل اعلام محلية ومواقع التواصل الاجتماعي خبراً عن اعتقال مصطفى سند من قبل الشرطة في محافظة البصرة.