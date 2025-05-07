غضب شعبي في الفلوجة.. "البطاقة وطنية" تتحول إلى كابوس يومي

شفق نيوز/ يواجه أهالي مدينة الفلوجة في محافظة الأنبار معاناة متواصلة منذ أشهر بسبب الزحام الشديد والتأخير الطويل في دائرة البطاقة الوطنية، حيث يُجبر المواطنون على الانتظار لساعات طويلة قد تتجاوز 5 ساعات من أجل إتمام معاملاتهم الخاصة بالحصول على البطاقة الموحدة.

شكاوى وساعات انتظار

ويؤكد مواطنون، خلال حديثهم لوكالة شفق نيوز، أن "المشكلة لا تتعلق بيوم معين أو ظرف طارئ، بل أصبحت حالة يومية معتادة، دون وجود بوادر لحلول جذرية حتى الآن".

ويقول المواطن محمد صالح: "وصلتُ إلى الدائرة الساعة السادسة صباحاً، ومع ذلك لم يُنادَ على اسمي حتى الساعة الحادية عشرة، هذا الوضع لا يُحتمل، خاصة لكبار السن والمرضى".

فيما أشار أحمد الدليمي، أحد المراجعين، إلى أن "الزحام ناجم عن ضعف الكادر وقلة الأجهزة المستخدمة"، مضيفاً أن "هناك نافذة واحدة فقط لاستقبال المعاملات، وهذا لا يتناسب مع حجم المراجعين اليومي، نطالب بزيادة عدد الموظفين وتوسيع البنى التحتية للدائرة".

ارتفاع أعداد الطلبات

من جهته، أوضح مصدر في دائرة البطاقة الموحدة طلب عدم الكشف عن اسمه لوكالة شفق نيوز، أن "الضغط الحاصل يعود إلى ارتفاع عدد الطلبات المقدّمة، بالتزامن مع نقص الكادر والموارد التقنية، وهو ما يعيق تسريع إنجاز المعاملات".

وأشار المصدر، إلى أن "المديرية العامة للأحوال المدنية في بغداد على اطلاع بالمشكلة، وتم رفع عدة طلبات لتعزيز الكوادر وتوفير الدعم اللوجستي، لكنها لم تُلبَّ حتى الآن".

ويطالب مواطنو الفلوجة الجهات المعنية، لا سيما وزارة الداخلية والحكومة المحلية في الأنبار، بـ "التدخل العاجل لحل هذه الأزمة، من خلال إرسال فرق دعم مؤقتة أو فتح منافذ إضافية لتخفيف الزخم وتسهيل إصدار البطاقة الوطنية التي أصبحت ضرورة أساسية في كافة المعاملات الرسمية".

يذكر أن مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة في محافظة الأنبار شهدت أيضاً خلال، الأشهر الأولى من العام الجاري، ازدحاماً كبيراً في الأيام الأخيرة، مع تأخر ملحوظ في إنجاز معاملات المواطنين، ما أثار موجة استياء وغضب بين المراجعين الذين عبّروا عن معاناتهم نتيجة طول الانتظار وصعوبة الإجراءات.