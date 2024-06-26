غضب الجنوب يتصاعد.. احتجاجات وغلق مقار حكومية (صور + فيديو)

شفق نيوز/ شهدت محافظات عراقية عدة، صباح الأربعاء، تظاهرات تطالب بتوفير الخدمات الأساسية، من بينها الماء والكهرباء.

وفي تصعيد جديد للاحتجاجات بمحافظة ذي قار، أقدم متظاهرون على غلق مبنى ديوان المحافظة ومجلسها، حتى تلبية المطالب، بحسب مشاهد فيديو حصلت عليها وكالة شفق نيوز.

أما بابل، فتظاهر العشرات من أهالي مناطق الخميسية والغزالي أمام ديوان محافظة بابل، للمطالبة بتوفير المياه إلى مناطقهم التي تعاني من شح غير مسبوق.

وأجبرت أزمة المياه، السكان على هجر مناطقهم وهلاك تام للثروة الزراعية والحيوانية في أهم مناطق زراعية جنوب محافظة بابل.

هذا واستيقظت العاصمة بغداد، على انطلاق تظاهرتين مطلبيتين في ساحة التحرير، وأمام مبنى مجلس المحافظة.

وبحسب مراسل وكالة شفق نيوز، تجمع العشرات من "الملغى تعيينهم والهاربين من وزارة الدفاع" ضمن ساحة التحرير، للمطالبة بإعادتهم إلى الخدمة.

وفي تظاهرة ثانية، تجمع العشرات من التربويين والإداريين، بالقرب من مجلس محافظة بغداد، للمطالبة بإصدار أمر تعيين خاص بهم.

ويعاني العراق أزمة نقص كهرباء مزمنة منذ عقود، جراء الحصار والحروب المتتالية، ويحتج السكان منذ سنوات طويلة على الانقطاع المتكرر للكهرباء، خاصة خلال فصل الصيف، إذ تتجاوز درجات الحرارات أحياناً حاجز 50 درجة مئوية.