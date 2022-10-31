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"غزوة مطرية" تعلن فصل شتاء مبكر في العراق

Category: مجتـمع

Date: 2022-10-31T13:28:54+0000
"غزوة مطرية" تعلن فصل شتاء مبكر في العراق

شفق نيوز/ رجح الراصد الجوي العراقي، علي الجابر الزيادي، يوم الاثنين، تعرض البلاد إلى "غزوة مطرية" خلال الأيام العشرة المقبلة.

وقال الزيادي، لوكالة شفق نيوز، إن "حالتين مطريتين ستضربان البلاد خلال الأيام المقبلة، الأولى ستكون يومي الأربعاء والخميس المقبلين، تساهم بهطول أمطار رعدية متفرقة في أجزاء وسط وجنوب البلاد".

وأضاف أن "نماذج الأرصاد أظهرت وجود منخفض ممطر سيزور البلاد منتصف الأسبوع القادم، ويكون مدعوماً برطوبة وأمطار لبعض المناطق الوسطى ومدن الفرات الأوسط"، مشيراً إلى أن "حركة المنخفض ما تزال تحت المتابعة".

ونوه الزيادي، إلى "انخفاض بدرجات الحرارة بشكل واضح ابتداءً من مطلع الأسبوع المقبل، حيث ستكون الأجواء شبه شتوية خاصة ساعات المساء والصباح الباكر، إذ ستتدنى درجات الحرارة لمعدلات في أواخر العشرينيات".

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