غزلان نادرة مهددة بالانقراض بين العراق وايران.. والسبب؟

شفق نيوز/ حذر مسؤول حكومي في ديالى من انقراض فصيلة نادرة من الغزلان البرية في حدود ديالى – إيران بسبب الصيد الجائر وانعدام الأمطار والجفاف.

وقال مازن الخزاعي مدير ناحية قزانية (95 كلم شرق بعقوبة مركز محافظة ديالى)، إن "الصيد الجائر يهدد بانقراض فصيلة غزال (الميش) ما سبب تناقص أعدادها في السنوات الأخيرة بنسبة ربما تزيد على 80 بالمائة".

واعتبر الخزاعي؛ أن "صيد الميش خلال موسم تكاثرخلال الأشهر الأولى من كل عام جريمة بيئية وخرق لجميع القوانين التي تمنع الصيد الجائر والتسبب بضياع ثروة حيوانية ثمينة"، محذرا من "انقراض غزلان (الميش) وفصائل أخرى نادرة في الشريط الحدودي بين ناحية قزانية والحدود الإيرانية بسبب ضعف الإجراءات القانونية حيال حماية البيئة والثروة الحيوانية".

وشدد على تفعيل قرار حظر الصيد الجائر وتنفيذ إجراءات امنية وحكومية فاعلة من قبل الجهات المعنية لحماية الحيوانات النادرة وتأمين بيئة ملائمة لتكاثرها.

وتنتشر فصائل الغزلان النادرة (الميش والريم) في الوديان الحدودية بين العراق وايران لكنها انخفضت بشكل كبير بسبب تداعيات الحرب في ثمانينيات القرن الماضي ومن ثم جاء الصيد الجائر ليلتهم ما تبقى منها.

ويقدر عدد قطعات الميش والريم من (10-20) ألف رأس في عقد السبعينيات من القرن الماضي ويقدر عدد ما موجود من هذا النوع من الغزلان ببضع مئات متناثرة في قطعان تنتشر بوديان تمتد لأكثر من 100 كم ضمن حدود محافظة ديالى مع إيران.