"غزال الريم" يعود للحياة في محمية عراقية بعد تحذيرات من انقراضه

شفق نيوز/ بعد التحذيرات المستمرة من انقراضه، عاد "غزال الريم العراقي" إلى الواجهة عبر بوابة محمية "ساوة"، في محافظة المثنى جنوبي العراق.

ومحمية ساوة هي محمية طبيعية تقع في محافظة المثنى، أنشئت عام 2007. على أرض مساحتها 500 دونم، كما تُعد "ساوة" أكبر محمية للحياة البرية في العراق وما يميز هذه المحمية هوه "غزال الريم العراقي".

ووفق معلومات حصلت عليها وكالة شفق نيوز، فإن "تربية الغزال العراقي بدأت من أربعة غزلان حتى وصل العدد إلى 55 غزالاً حالياً".

وكان رئيس الجمهورية السابق برهم صالح، قام في حزيران 2022، بإرسال مبلغ 100 مليون دينار عراقي من حسابه الخاص كهدية لمحمية ساوة الطبيعية بمحافظة المثنى، بعد أيام قليلة من تقرير نشرته وكالة شفق نيوز، أشارت فيه إلى أن غزال الريم العراقي مهدد بالانقراض وأن المحمية قد تغلق أبوابها خلال 14 يوما، بسبب نقص حاد في الأعلاف، وقلة الاعتماد المالي لها، فضلا عن التخبط الإداري بين بغداد والمثنى.

كما يوجد غزال الريم العراقي في محمية ميسان ويصل عددها إلى قرابة 350 غزالاً.

وتعرض غزال الريم العراقي في موطنه بصحراء الأنبار وبادية المثنى وغابات ديالى إلى حملات إبادة وصيد جائر منذ الغزو الأمريكي للعراق عام 2003، مما عرضه لخطر الانقراض.