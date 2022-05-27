غزال الريم العراقي في طريقة الى الانقراض: المحمية قد تغلق أبوابها خلال 14 يوما

شفق نيوز/ اكد مدير محمية ساوة الطبيعية في محافظة المثنى جنوبي العراق تركي الجياشي، اليوم الجمعة، ان غزال الريم العراقي مهدد بالانقراض وأن المحمية قد تغلق أبوابها خلال 14 يوما.

وذكر الجياشي في حديث موسع مع وكالة شفق نيوز، ان "محمية ساوة تعاني خلال هذه الفترة من نقص حاد في الأعلاف، بسبب قلة الاعتماد المالي لها، فضلا عن التخبط الإداري بين بغداد والمثنى"، لافتا إلى أن "وزارة الزراعة نقلت صلاحياتها للمحافظة، وعندما نخاطب الوزارة لتوفير تخصيص مالي للمحمية، يتم اجابتنا باننا تابعون لديوان المحافظة".

وأضاف، "عندما يتم مفاتحة ديوان محافظة المثنى، لغرض توفير تخصيص مالي لشراء الاعلاف يتم اجابتنا بانه لا يوجد باب لشراء الأعلاف "، مشيراً إلى ان" هذا الأمر سبب لنا إرباكا منذ 60 يوماً، إذ لم يتم شراء اي علف للغزلان خلال هذه الفترة وهي تتغذى على الهواء فقط".

وتابع الجياشي، انه "حذر أكثر من مرة من خلال توجيه كتب رسمية بهذا الشأن، لكن لا أحد يسمع او يجيب علينا "، موضحا انه" لغاية الان تعرض 51 غزالا من غزال الريم العراقي النادر للهلاك، بسبب سوء التغذية".

وتابع مدير محمية ساوة،" بقي لدينا 103 غزلان، وهو عدد في تناقص يومي، وخلال اسبوعين اذا بقي الوضع هكذا سيتم إغلاق المحمية بالكامل ونعود إلى بيوتنا نجلس فيها بسبب هلاك جميع الغزلان النادرة، وهي كارثة بحق الطبيعة ".

وكانت وكالة شفق نيوز حذرت في أيلول من العام الماضي من وقوع كارثة بحق غزال الريم العراقي النادر في محافظة المثنى جنوبي العراق.