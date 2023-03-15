غزارة الامطار تنهي حياة شاب في سنجار وتعطل الدوام في نينوى

شفق نيوز/ أفاد مسؤول محلي، يوم الأربعاء، بمصرع شاب غرقاً نتيجة غزارة الامطار في قضاء سنجار، في وقت قررت فيه الحكومة المحلية في نينوى تعطيل الدوام الرسمي غداً الخميس، بسبب غزارة الامطار.

وقال خديدا جوقي مدير ناحية سنوني شمال قضاء سنجار لوكالة شفق نيوز، إن "امطاراً غزيرة هطلت اليوم الخميس في القضاء مما ادى الى حدوث فيضانات والحاق اضرار مادية بمزارع الفلاحين، بالاضافة الى عرقلة سير المركبات والمارة في ازقة وشوارع المدنية".

واضاف جوقي ان "شابا يبلغ من العمر 17 لقي مصرعه غرقا في قرية خربات فقير جنوب الناحية". واوضح جوقي ان "دائرة البلدية سارعت الى فتح المجاري وانقاذ منازل الاهالي التي دخلت عليها مياه الامطار".

من جانبه، ذكر المكتب الاعلامي لمحافظ نينوى، نجم الجبوري في بيان ان "الاخير قرر تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الخميس في عموم المحافظة بإستثناء الدوائر الخدمية وذلك بسبب غزارة هطول الامطار وسوء الاحوال الجوية".