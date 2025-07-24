غروب يخنقه العطش.. بساتين النخيل على وشك الزوال (صور)

شفق نيوز- بابل

مغيب الشمس، ولونه المحمر المنعكس على بساتين النخيل، يعد من أجمل المشاهد، خاصة في الأرياف، حتى بات هذا المشهد التقليدي، مهددا اليوم بالزوال، بعد تحذيرات من غياب هذه البساتين بسبب الجفاف.

فبعد تصاعد موجة الجفاف وانخفاض مناسيب المياه، تتعرض بساتين النخيل والمراعي الطبيعية في وسط وجنوب العراق لخطر الاندثار.

وقد حذر خبراء بالبيئة من أن هذه المشاهد التقليدية، التي طالما ميّزت الريف العراقي، قد تختفي خلال سنوات قليلة إذا لم تُتخذ إجراءات عاجلة لمعالجة شحّ المياه والتغير المناخي.

وقد رصدت عدسة وكالة شفق نيوز، صورا من أرياف محافظة بابل، لاطفال يرعون عند وقت الغروب، في مشاهد قد تتحول إلى ذكريات فقط، بسبب ازمة الجفاف.

وقد أعلنت وزارة الموارد المائية اليوم السبت، عن انخفاض الخزين المائي إلى مستويات خطيرة، حيث لم يبق سوى 8% فقط، بانخفاض قدره أكثر من 50% عن العام الماضي.