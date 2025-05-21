غروب الشمس يلقى شفقه على سواعد عمال مجسر القاسم (صور)

شفق نيوز/ عند مغيب الشمس، حل شفقها البرتقالي ضيفا على سواعد العمال، الذين لم يتوقفوا في عملهم لإنجاز مشروع مجسر مدينة القاسم جنوبي محافظة بابل.

فبعد يوم شاق، وفي ظل ارتفاع درجات الحرارة نهارا، يواصل العمال العراقيون، عملهم حتى وقت الغروب، بهدف إكمال إنشاء مجسر حيوي يربط الطريق الدولي السريع، حيث يوصل بين المحافظات الجنوبية ومحافظة النجف، مروراً بمدينة القاسم البابلية.

ووثقت كاميرا وكالة شفق نيوز، صور العمال لحظة الغروب وهم يعملون على المشروع الذي يهدف إلى تسهيل حركة النقل وتقليل الزخم المروري على الطريق الدولي.

وأظهرت الصور، استمرار العمل دون كلل، رغم الساعات الطويلة، حيث يرتدي العمال القبعات وأغطية الرأس، للحماية من الأجواء اللاهبة، التي بدأت تعصف بوسط وجنوب العراق، لاسيما وأن عملهم يتطلب جهد كبير.