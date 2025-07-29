غرق 3 زوار بينهم إيرانيان في أهوار جنوب العراق خلال توجههم إلى كربلاء (فيديو)

شفق نيوز– ذي قار/ البصرة

أفاد مصدر أمني، يوم الثلاثاء، بغرق ثلاثة زوار أثناء توجههم سيرًا على الأقدام نحو مدينة كربلاء، وذلك في أهوار منطقة النرسي الواقعة بين محافظتي البصرة وذي قار، جنوبي العراق.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن أحد الضحايا شاب من محافظة البصرة يبلغ من العمر 19 عاماً، فيما كان الضحيتان الآخران زائرين إيرانيين في العقد الخامس من العمر.

وأشار إلى أنه تم انتشال الجثث ونقلها إلى دائرة الطب العدلي، مضيفاً أن مراسم التشييع أُجريت اليوم لضحايا الحادث.