غرق وانتحار.. مصرع شابين في ديالى

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في ديالى بمصرع شابين بحادثي غرق وانتحار في قضاءي الخالص والمقدادية.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ ان "طالبا جامعيا غرق خلال محاولته السباحة في نهر(مهروت) جنوب شرقي قضاء المقدادية 40 كم شمال شرق بعقوبة".

وأشار الى انتشال جثة الغريق ونقلها الى الطب العدلي وفتح تحقيقا بالحادث.

ورغم شح وازمات المياه الا ان ديالى وعدة محافظات سجلوا أعلى احصائيات لحوادث الغرق منذ سنوات طويلة.

وفي حادث اخر وبحسب المصدر نفسه اقدمت طالبة جامعية على الانتحار شنقا لاسباب غامضة في اطراف قضاء الخالص شمال شرق بعقوبة.

وبين المصدر لوكالة شفق نيوز؛ ان الطالبة استخدمت (شالا) نسائيا للانتحار شنقا داخل غرفتها في حي الزهراء جنوب شرقي الخالص 15 كم شمال شرق بعقوبة.

واكد ان قوات الامن فتحت تحقيقا بالحادث فيما نقلت الجثة الى الطب العدلي.

وتشهد عدة محافظات تصاعدا مخيفا بحوادث الانتحار مع تفاقم وتوسع المشاكل النفسية والاجتماعية والتأثر السلبي بمواقع التواصل المحرضة على العنف.