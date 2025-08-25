غرق واختناق ينهي حياة شابين في نينوى

شفق نيوز- نينوى

أفاد مصدر أمني في شرطة نينوى، يوم الاثنين، بوفاة شابين في حادثين منفصلين أحدهما غرقاً شمال غرب الموصل، والآخر اختناقاً داخل منزله شرقي المدينة.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "شاباً قضى غرقاً أثناء السباحة في ناحية زمار شمال غرب الموصل، حيث جرى انتشال جثته وتسليمها إلى دائرة الطب العدلي".

والحادث الآخر، وفق المصدر، وقع في حي الخضراء شرقي الموصل، حيث توفي رجل نتيجة اختناقه بمبيد حشري أثناء عمله في منزله، وقد نُقلت جثته أيضاً إلى الطب العدلي، مؤكداً أن الشرطة فتحت تحقيقاً بالحادثين لمعرفة ملابساتهما.