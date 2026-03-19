غرق قرى "حوض العلم" واستنفار أمني لإنقاذ العوائل المحاصرة

شفق نيوز- صلاح الدين

أدت الأمطار المتواصلة منذ ساعات، يوم الخميس، إلى غرق بعض قرى حوض نهر دجلة في قضاء العلم بمحافظة صلاح الدين، ما تسبب بمحاصرة العوائل داخل منازلها في هذه القرى.

وقال أحد سكان منطقة حوض العلم ويدعى عبد الله حمد الجبوري، لوكالة شفق نيوز، إن "مستوى المياه ارتفع بشكل مفاجئ، ما أدى إلى غرق عدد من القرى ومحاصرة العوائل داخل منازلها"، مطالباً الجهات المعنية بـ"تسريع عمليات الإنقاذ وتوفير الدعم اللازم للأهالي".

وأشار إلى أن الوضع الإنساني صعب، في ظل الحاجة إلى مواد غذائية ومستلزمات طبية عاجلة، داعياً إلى تكثيف الجهود لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.

وعلى خلفية غرق عدد من قرى حوض النهر شمال العلم، وجّهت الجهات المعنية بإرسال فرق النجدة النهرية بشكل فوري، للشروع بعمليات إنقاذ العوائل العالقة في المناطق المتضررة.

وقال مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، إن "الفرق المختصة باشرت بعمليات الإنقاذ، إلى جانب تأمين إيصال المواد الغذائية والعلاجية إلى الأهالي في القرى المتضررة".

وأضاف المصدر، أنه تم تشكيل خلية أزمة لمتابعة عمليات الإنقاذ ميدانياً، وتنسيق الجهود بين الجهات المعنية، بما يضمن سرعة الاستجابة ورفع مستوى الجاهزية.