غرق فتيان اثنين أثناء تعلمهما السباحة في ذي قار

شفق نيوز– ذي قار

أفاد مصدر أمني في ذي قار، يوم الجمعة، بغرق فتيين اثنين أثناء تعلمهما السباحة بالمحافظة.

وأخبر المصدر، وكالة شفق نيوز، بتسجيل حالة غرق فتى يبلغ من العمر 15 عاماً في أحد الأنهار بقضاء الغراف شمال مدينة الناصرية، مركز محافظة ذي قار.

وأوضح المصدر أن الفتى كان يتعلم السباحة في النهر، وهو طالب مدرسة، مشيراً إلى انتشال جثته وإرسالها إلى الطب العدلي لاستكمال الإجراءات القانونية.

وفي حادث آخر، أفاد مصدر أمني للوكالة، بغرق فتى آخر يبلغ من العمر 16 عاماً في أحد الأنهار بمنطقة ناظم گرمة حسن جنوبي مدينة الناصرية.

وأوضح المصدر أن الشاب كان يتعلم السباحة للتخفيف من حرارة الجو، وتم انتشال جثته ونقلها إلى الطب العدلي لاستكمال الإجراءات القانونية.