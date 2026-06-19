غرق طفل في صلاح الدين ومصرع منتسب بالبيشمركة بالسليمانية

شفق نيوز- صلاح الدين

أفاد مصدر أمني في صلاح الدين، يوم الجمعة، بوفاة طفل غرقاً في مشروع ماء قضاء طوز خورماتو، فيما أُصيب أربعة أشخاص بحادث سير على الطريق الرابط بين كركوك وبغداد، شرقي المحافظة، وفي السليمانية لقي منتسب في البيشمركة مصرعه إثر سقوطه من مرتفع جبلي.

وقال المصدر في تصريح لوكالة شفق نيوز، إن طفلاً يبلغ من العمر تسع سنوات لقي مصرعه غرقاً داخل مشروع ماء قضاء طوز خورماتو أثناء محاولته السباحة، مشيراً إلى أن فرق الإنقاذ تمكنت من انتشال جثته ونقلها إلى دائرة الطب العدلي لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأضاف أن أربعة أشخاص أُصيبوا بجروح متفاوتة إثر حادث سير وقع على طريق كركوك – بغداد ضمن المقطع الرابط بين قضاء طوز خورماتو وناحية سليمان بيك، مبيناً أن فرق الإسعاف هرعت إلى مكان الحادث ونقلت المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأشار المصدر إلى فتح تحقيق بالحادثين لمعرفة ملابساتهما واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وإلى السليمانية حيث أبلغ مصدر محلي في قضاء بشدر، وكالة شفق نيوز، بأن منتسباً في قوات البيشمركة يدعى "عمر حاجي حمەسور"، لقي مصرعه إثر سقوطه من مرتفع جبلي.

وتعد هذه الحادثة هي الثانية من نوعها في قضاء بشدر خلال أقل من 24 ساعة، حيث شهدت المنطقة يوم أمس حالة وفاة مماثلة نتيجة السقوط من أعالي الجبال.