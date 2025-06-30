غرق طفل في مسبح أهلي بالموصل واحتجاز 4 عاملين على ذمة التحقيق

شفق نيوز - نينوى

أفاد مصدر أمني في محافظة نينوى، يوم الاثنين، بغرق طفل يبلغ من العمر 12 عاماً داخل مسبح أهلي في الجانب الأيمن من مدينة الموصل، مشيراً إلى توقيف عدداً من العاملين في المسبح على ذمة التحقيق.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الطفل دخل المسبح، وأثناء السباحة تعرّض لنوبة صرع مفاجئة أدت إلى غرقه، ووالدة الطفل أفادت في التحقيقات الأولية بأن ابنها يعاني من نوبات صرع متقطعة وأنه تعرض لنوبة حادة أثناء وجوده في الماء".

وأضاف المصدر، أن "قوة أمنية قامت بتوقيف أربعة من العاملين في المسبح، من بينهم منقذ ومشرف إداري، للتحقيق معهم ومعرفة مدى توفر شروط السلامة والإجراءات الوقائية داخل المسبح"، لافتاً إلى أن التحقيقات ما زالت مستمرة بإشراف الجهات القضائية.