غرق طفل في صلاح الدين

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في محافظة صلاح الدين يوم الاثنين، بغرق طفل في نهر دجلة شمالي المحافظة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ أن طفلا يبلغ من العمر 10 سنوات غرق في نهر دجلة بالقرب من قرية الخضرانية التابعة للساحل الايسر لقضاء الشرقاط شمالي صلاح الدين.

واضاف أن جثة الطفل تم انتشالها ونقلها إلى الطب العدلي.

وتشهد صلاح الدين وعدة محافظات خلال الصيف العشرات من حوادث الغرق في فصل الصيف بسبب انعدام المسابح النموذجية ولجوء الشباب والصبية إلى ممارسة هواية السباحة في الأنهر والجداول.