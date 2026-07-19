غرق طفل بنهر دجلة في صلاح الدين

شفق نيوز- صلاح الدين

أفاد مصدر بالشرطة النهرية في صلاح الدين، مساء اليوم الأحد، بغرق طفل في نهر دجلة ضمن قضاء بيجي شمالي المحافظة، فيما تتواصل عمليات البحث المكثفة للعثور عليه.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الطفل يبلغ من العمر 11 عاماً وغرق أثناء السباحة في نهر دجلة مساء اليوم، وعلى الفور تم إبلاغ الجهات المختصة".

وأضاف أن "مفارز الشرطة النهرية، مدعومة بفرق الدفاع المدني، باشرت عمليات البحث والتمشيط في موقع الحادث والمناطق القريبة منه"، مشيراً إلى أن "الجهود ما تزال مستمرة حتى لحظة إعداد هذا الخبر، من أجل العثور على الضحية".

وأوضح أن "فرق الإنقاذ تستخدم زوارق ومعدات خاصة للبحث في مجرى النهر، مع توسيع نطاق التفتيش بسبب قوة التيار المائي"، لافتاً إلى أن "ذوي الطفل وعدداً من الأهالي يتواجدون في مكان الحادث بانتظار نتائج عمليات البحث".

وأكد المصدر أن الجهات المختصة فتحت محضراً بالحادث، داعياً العائلات إلى مراقبة الأطفال وعدم السماح لهم بالاقتراب من ضفاف الأنهار أو السباحة في الأماكن غير المخصصة لذلك، تجنباً لتكرار مثل هذه الحوادث المؤسفة.