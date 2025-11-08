غرق طفلين في نهر سيروان بمدينة كلار في السليمانية

شفق نيوز- كلار

أفاد مصدر أمني بمدينة كلار في محافظة السليمانية، يوم السبت، بمصرع طفلين شقيقين يبلغان من العمر 8 و6 سنوات غرقاً في نهر سيروان.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الطفلين كانا يلهوان بالقرب من ضفة النهر عندما انزلقت أقدام أحدهما إلى المياه، فحاول شقيقه إنقاذه إلا أنه غرق هو الآخر".

وأضاف أن "فرق الدفاع المدني هرعت إلى مكان الحادث وتمكنت من انتشال جثتي الطفلين بعد جهود مضنية استمرت لساعات".

وأشار المصدر إلى أن "الحادثة أثارت حزناً واسعاً بين الأهالي الذين طالبوا السلطات المحلية باتخاذ إجراءات وقائية وتشديد إجراءات السلامة على ضفاف النهر، خصوصاً في المناطق التي تشهد تردداً كبيراً من الأطفال والعائلات خلال عطلة نهاية الأسبوع".

وتُعد حوادث الغرق في نهر سيروان من الحوادث المتكررة سنوياً في المدينة، بسبب قوة التيار المائي وغياب السياج أو التحذيرات الكافية في مواقع السباحة غير المخصصة.