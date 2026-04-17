مقتل شاب وغرق طفلين في 3 محافظات

شفق نيوز- كركوك/ صلاح الدين/ الأنبار

أفادت مصادر أمنية وطبية، يوم الجمعة، بمقتل شاب متأثراً بإصابته جراء مشاجرة في مدينة الفلوجة بمحافظة الأنبار، فيما لقي طفلان مصرعهما غرقاً، في حادثتين منفصلتين شهدهما قضاءا داقوق في محافظة كركوك، وطوزخورماتو في محافظة صلاح الدين.

وعن تفاصيل المشاجرة في مدينة الفلوجة، ذكر مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، أن "مشاجرة اندلعت بين عدد من الأشخاص داخل سوق النزيزة وسط الفلوجة، تطورت إلى استخدام أدوات حادة، ما أسفر عن إصابة شاب بجروح خطيرة".

وأضاف، أن "القوات الأمنية طوقت مكان الحادث وفتحت تحقيقاً لمعرفة ملابساته، فيما تم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج، لكنه فارق الحياة متأثراً بإصابته".

وأشار إلى أن "الأجهزة الأمنية باشرت بإجراءات ملاحقة المتورطين بالحادث لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".

وفي محافظة صلاح الدين، قال مصدر في طوزخورماتو، للوكالة، إن طفلاً غرق أثناء السباحة في إحدى البرك المائية خلال رحلة عائلية، حيث تم انتشاله ونقله إلى المستشفى، إلا أنه كان قد فارق الحياة.

وفي حادثة مماثلة في قضاء داقوق بمحافظة كركوك، أفاد مصدر طبي لوكالة شفق نيوز، بأن طفلاً لقي مصرعه غرقاً في موقع مائي غير مخصص للسباحة، رغم محاولات إنقاذه من قبل ذويه.

وتتكرر مثل هذه الحوادث مع ارتفاع درجات الحرارة وزيادة إقبال العائلات على المناطق المائية المفتوحة، التي تفتقر في الغالب إلى إجراءات السلامة، ما يعرّض حياة الأطفال لخطر الغرق.