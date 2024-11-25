غرق طفلة ووالدها في نهر دجلة شمالي صلاح الدين

شفق نيوز/ أفاد مصدر طبي في مستشفى قضاء بيجي بصلاح الدين، يوم الاثنين، بغرق طفلة وأبيها بعد محاولته إنقاذها من الغرق في نهر دجلة شمالي المحافظة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أن "طفلة بعمر سبع سنوات كانت تعلب بجوار نهر دجلة قرب قرية البو طعمة التابعة لقضاء بيجي (40كم شمالي صلاح الدين)، وعند نزولها لأطراف النهر جرفتها المياه فسارع والدها لإنقاذها ولكنه غرق معها".

وأضاف المصدر أن "فرق الإنقاذ تكمنت من انتشال جثة الطفلة وتم نقلها إلى دائرة الطب العدلي، فيما تواصل البحث عن جثة والدها البالغ من العمر 30 عاماً".