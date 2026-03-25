غرق شوارع بغداد يعيق وصول آلاف الموظفين إلى دوائرهم (صور)

شفق نيوز/ بغداد

شهدت العاصمة بغداد، صباح اليوم الأربعاء، شللاً في حركة المرور وغرق العديد من الشوارع الحيوية إثر موجة أمطار غزيرة، ما تسبب باحتجاز آلاف الموظفين في الطرقات و تعذر وصولهم إلى مؤسساتهم الحكومية.

ونقل مراسل وكالة شفق نيوز عن موظفين في مناطق متفرقة، أن تراكم المياه في الأحياء السكنية والتقاطعات الرئيسية "استنزف ساعات من وقت الدوام الرسمي"، منتقدين عدم شمول الدوائر الخدمية والإدارية بقرار التعطيل الذي اقتصر على المؤسسات التعليمية، رغم استمرار تردي الحالة الجوية.

وأكد الموظفون أن "الوضع الميداني زاد من صعوبة التنقل وضاعف معاناة الوصول إلى مقار العمل"، مشيرين إلى أن غياب الحلول الجذرية لتصريف مياه الأمطار يحول العاصمة إلى "ساحات مغلقة" مع كل منخفض جوي ربيعي.

وكان رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، قد وجه بتعطيل الدوام الرسمي في المؤسسات التعليمية كافة بجميع المحافظات العراقية يومي الأربعاء والخميس؛ وذلك نظراً لسوء الأحوال الجوية المتوقعة وحرصاً على سلامة الطلبة والكوادر التدريسية في ظل تقلبات الطقس الحادة.

من جانبه توقع قسم التنبؤ الجوي في الهيئة العامة للانواء الجوية، اليوم الأربعاء، استمرار تأثير المنخفض الجوي في عموم مدن البلاد حتى صباح الجمعة المقبل، محذراً من تشكل سيول وفيضانات محلية نتيجة غزارة الأمطار. وفيما دعا القسم المواطنين إلى توخي الحذر والالتزام بالمنازل خلال فترة ذروة الحالة، أشار إلى احتمالية حدوث تقلبات حادة في نشاط الرياح الهابطة والعواصف الرعدية.