غرق شاب وإنقاذ آخر في مشروع ماء الزاب جنوبي كركوك

شفق نيوز- كركوك

أفاد مصدر أمني في محافظة كركوك، مساء اليوم الجمعة، بأن شاباً لقي مصرعه غرقاً، في مشروع ماء الزاب الواقع جنوبي المحافظة، وإنقاذ شاب آخر في نفس المشروع.

وقال مصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الشاب مطر خلف محمد (28 عاماً) فارق الحياة غرقاً بعد نزوله إلى المياه في مشروع ماء الزاب"، مشيراً إلى أن "الجهات المختصة باشرت الإجراءات القانونية اللازمة ونقلت الجثة إلى دائرة الطب العدلي".

وأكد المصدر أن "مفارز الشرطة النهرية تمكنت، مساء اليوم، من إنقاذ شاب آخر من الغرق بعد نزوله إلى المياه في أحد مواقع مشروع الماء ذاته".

وأضاف أن "سرعة استجابة عناصر الشرطة النهرية أسهمت في انتشال الشاب وإنقاذ حياته قبل أن تجرفه المياه"، مبيناً أنه "تم تقديم المساعدة اللازمة له والتأكد من وضعه الصحي".

وتتكرر حوادث الغرق في الأنهر والمشاريع المائية خلال فصل الصيف نتيجة ارتفاع درجات الحرارة وإقبال الشباب على السباحة في أماكن غير مخصصة أو تفتقر إلى إجراءات السلامة، فيما تدعو الجهات المختصة المواطنين إلى تجنب السباحة في المواقع الخطرة والالتزام بالإرشادات الوقائية حفاظاً على سلامتهم.