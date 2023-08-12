غرق شاب وانتحار آخر بظروف غامضة في ذي قار

شفق نيوز/ افاد مصدر امني بمحافظة ذي قار، يوم السبت، بتسجيل حال غرق لشاب وانتحار آخر بظروف غامضة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أن "شخصاً من اهالي قضاء الشطرة شمالي المحافظة في الثلاثينيات من عمره قضى غرقاً بنهر الوفاء وسط مدينة الناصرية مركز المحافظة، حيث تم انتشال جثته من قبل الاجهزة المختصة".

وأضاف المصدر، ان "شاباً في العشرينيات من عمره أقدم على الانتحار شنقاً بواسطة حبل معلق بسقف غرفته داخل منزله بمنطقة الادارة المحلية وسط مدينة الناصرية مركز المحافظة"، لافتا إلى أن "أسباب الانتحار لا تزال مجهولة، حيث نقلت الجثة للطب العدلي، وفتح تحقيقا بالحادث لمعرفة ملابساته".