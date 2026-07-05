غرق شاب في نهر دجلة شمالي صلاح الدين

شفق نيوز- صلاح الدين

أفاد مصدر في الشرطة النهرية في صلاح الدين، مساء اليوم الأحد، بغرق شاب في نهر دجلة بمنطقة تلول الباج شمالي المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "شاباً تعرض للغرق أثناء السباحة في نهر دجلة ضمن منطقة تلول الباج بقضاء الشرقاط شمالي صلاح الدين، ما استدعى تدخل فرق الشرطة النهرية والدفاع المدني".

وأضاف أن "فرق الإنقاذ باشرت عمليات البحث في موقع الحادث لانتشال جثمان الشاب، فيما لا تزال العمليات مستمرة حتى لحظة إعداد هذا الخبر".

وأشار المصدر إلى أن الجهات المختصة فتحت تحقيقاً بالحادث للوقوف على ملابساته، داعية المواطنين إلى توخي الحذر وتجنب السباحة في المناطق غير الآمنة بسبب قوة التيارات المائية وارتفاع مناسيب النهر.