غرق شاب في مشروع ماء جنوب كركوك والشرطة تفتح تحقيقاً

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، مساء السبت، بأن شاباً يبلغ من العمر 18 عاماً غرق أثناء السباحة في مشروع ماء كركوك ضمن قضاء داقوق، جنوبي المحافظة.

وذكر المصدر، لوكالة شفق نيوز، أن الشاب غرق قرب أحد الجسور في المنطقة، فيما تواصل فرق الإنقاذ عمليات البحث لانتشال جثته، لافتاً إلى أن الشرطة فتحت تحقيقاً في الحادثة للوقوف على ملابساتها.

وتشهد محافظة كركوك سنوياً حالات غرق في الأنهار والمشاريع المائية، خصوصاً خلال فصل الصيف، حيث يلجأ الشباب إلى هذه المواقع للسباحة هرباً من درجات الحرارة المرتفعة.

ووفقاً لإحصاءات الدفاع المدني، سُجلت أكثر من 10 حالات غرق خلال صيف العام الماضي في مناطق متفرقة من كركوك، معظمها تعود لشبان تتراوح أعمارهم بين 15 و25 عاماً.