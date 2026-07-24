غرق شاب في سد الخاصة وإنقاذ سائق سقطت عجلته بنهر بالشلامجة (فيديو)

شفق نيوز- كركوك/ البصرة

شهدت محافظتا كركوك والبصرة، يوم الجمعة، حادثين منفصلين، تمثلا بمصرع شاب غرقاً أثناء السباحة في سد الخاصة بمدينة كركوك، فيما أنقذت فرق الدفاع المدني سائقاً احتُجز داخل عجلته بعد سقوطها في أحد الأنهار بمنطقة الشلامجة في البصرة.

وقال مصدر في الشرطة النهرية بكركوك، لوكالة شفق نيوز، إن الشاب أحمد شهاب (27 عاماً) لقي مصرعه غرقاً أثناء السباحة في سد الخاصة، بعدما كان برفقة عدد من أصدقائه في جولة ترفيهية هرباً من موجة الحر.

وأضاف أن فرق الإنقاذ انتشلت جثة الشاب، ونقلتها إلى دائرة الطب العدلي لاستكمال الإجراءات القانونية.

وفي البصرة، أفاد مصدر في الدفاع المدني بالمحافظة، لوكالة شفق نيوز، بأن فرق الإنقاذ تمكنت من إخراج سائق احتُجز داخل عجلته إثر سقوطها في أحد الأنهار بمنطقة الشلامجة نتيجة حادث سير، مؤكداً إنقاذه دون الكشف عن مزيد من التفاصيل بشأن حالته الصحية.

وتنشر وكالة شفق نيوز، مقطع فيديو يظهر اللحظات الاولى لإنقاذ الشاب في البصرة.