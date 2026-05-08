غرق شابين وإصابة مدرّس بحوادث منفصلة في كركوك وديالى

شفق نيوز- كركوك/ ديالى

أفادت ثلاثة مصادر أمنية ومحلية، يوم الجمعة، بغرق شابين أحدهما في كركوك، فضلاً عن إصابة مدرّس بهجوم نفذه 6 أشخاص في محافظة ديالى.

وقال أحد المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن شاب يبلغ من العمر 30 عاماً يستقل زورقاً صغيراً في مياه ضمن ناحية الزاب، التابعة لقضاء الحويجة، انقلب به الزورق بشكل مفاجئ ولم يتمكن من النجاة بسبب عدم إجادته السباحة، ما أدى إلى غرقه على الفور.

وفي ديالى، أخبر مصدر آخر، الوكالة، بغرق شاب من بغداد اثناء رحل سياحية في منطقة الكتيبة شمال شرقي المحافظة، فيما تحاول فرق الانقاذ انتشال جثته.

وفي حادث منفصل، أصيب مدرس بجروح خطيرة إثر تعرضه لاعتداء بعدما هاجمه 6 أشخاص وحدوث مشاجرة معه بناحية الوجيهية شمال شرقي ديالى، وتم نقله الى المستشفى، وفتح تحقيق من قبل الشرطة، وفق ما أفاد به مصدر أمني لوكالة شفق نيوز.