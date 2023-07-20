غرق شابين في صلاح الدين وديالى

شفق نيوز/ أفاد مصدران أمنيان في صلاح الدين وديالى، يوم الخميس، بغرق شاب في الثلاثينيات من عمره وآخر في العقد الثاني من العمر.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن "رجلاً في العقد الرابع من عمره غرق في نهر دجلة خلال محاولته السباحة بأطراف مدينة تكريت مركز محافظة صلاح الدين".

واضاف أن "الشرطة النهرية والغواصين يواصلون البحث لانتشال جثة الغريق".

وفي ديالى قال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "شاباً في العقد الثاني من عمره غرق في نهر الخالص بأطراف قرية (سراجق) التابعة لناحية السلام (25كم شمال شرق بعقوبة) أثناء محاولته السباحة".

وبين أن "جثة الغريق تم نقلها الى الطب العدلي لاتخاذ الإجراءات الصحية اللازمة".

وبسبب انعدام المسابح النموذجية في أغلب المحافظات يضطر الصبية والشباب إلى ممارسة هواية السباحة في الصيف عند الانهر.