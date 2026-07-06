غرق شابين أثناء السباحة في محافظتين

شفق نيوز- صلاح الدين/ كركوك

شهدت محافظتا كركوك وصلاح الدين، مساء اليوم الاثنين، حادثتي غرق منفصلتين لشابين أثناء ممارستهما السباحة.

وقال مصدر محلي في كركوك، لوكالة شفق نيوز، إن شاباً من أهالي قضاء الدبس شمال غربي المحافظة، تعرض للغرق قرب شلالات حوض (9) ضمن مشروع ماء الدبس.

وأضاف أن فرق الإنقاذ وعدداً من المتطوعين شرعوا بعمليات البحث عنه فور وقوع الحادث.

وأشار إلى أن ذوي الشاب وجهوا مناشدة إلى أهالي المنطقة وأصحاب الزوارق والغواصين للإسراع بالتوجه إلى موقع الحادث والمشاركة في عمليات البحث، في ظل صعوبة الوصول إلى بعض أجزاء الموقع وضرورة تكثيف الجهود للعثور عليه.

وفي حادث منفصل، أفاد مصدر أمني في صلاح الدين، بأن شاباً في العقد الثاني من عمره لقي مصرعه غرقاً أثناء السباحة في سدة سامراء جنوبي المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز إن فرق الدفاع المدني تمكنت من انتشال جثته بعد عمليات بحث استمرت لبعض الوقت، قبل نقلها إلى دائرة الطب العدلي لاستكمال الإجراءات القانونية، فيما فتحت الجهات المختصة تحقيقاً لمعرفة ملابسات الحادث.

وتتكرر حوادث الغرق في عدد من المحافظات العراقية خلال فصل الصيف، لاسيما في الأنهار والسدود ومشاريع المياه، نتيجة السباحة في أماكن غير مخصصة أو التي تشهد تيارات مائية قوية وأعماقاً متفاوتة، ما يدفع الجهات المختصة في كل عام إلى توجيه تحذيرات للمواطنين بضرورة تجنب السباحة في "المواقع الخطرة" والالتزام بإرشادات السلامة حفاظاً على الأرواح.