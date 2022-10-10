سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

غرق سيارة بكرميان ومصرع وإصابة 11 شخصاً بحادث سير في نينوى (صور)

Category: مجتـمع

Date: 2022-10-10T20:19:20+0000
غرق سيارة بكرميان ومصرع وإصابة 11 شخصاً بحادث سير في نينوى (صور)

شفق نيوز / أعلنت مديرية المرور العامة، مساء الاثنين، مصرع ثمانية أشخاص وإصابة ثلاثة آخرين، نتيجة حادث مروري مروع في محافظة نينوى.

وذكرت المديرية، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "حادث الاصطدام وقع بين مركبتين على طريق خارجي بالقرب من مفرق القوش، موضحة أن "المركبة الأولى خصوصي (ستيشن) سوداء، والثانية تريلة (اكتروز) زرقاء".

وأشارت إلى أن "سبب الحادث هو السرعة الشديدة وعدم السيطرة على مقود المركبة من قبل سائق المركبة الأولى، مما أدى إلى تغير مسارها إلى مسار المركبة الثانية ما أسفر عن وقوع الاصطدام".

وفي إقليم كوردستان؛ غرقت سيارة جيب تحمل عائلة مساء الاثنين، في نهر سيروان بالقرب من مدينة كلار مركز ادارة كرميان المستقلة بالإقليم.

ونقل شهود عيان لمراسل وكالة شفق نيوز، ان الحادث حصل في منطقة برده سور التابعة لقضاء كلار عندما غرقت سيارة من نوع جيب (واز) تحمل رجلا يقودها وزوجته وأطفاله، مشيرين إلى أن الرجل استطاع انقاذ زوجته واطفاله من دون ان يلحق بهم اذى، فيما مازالت فرق الإنقاذ تواصل جهودها للعثور على السيارة وانتشالها من النهر.

واضاف الشهود ان المنطقة التي غرقت فيها السيارة هي مكان لاقامة سباقات السيارات ايام الجمعة، وكان السائق منهمكا بالاستعراض والتسابق عندما فقد السيطرة على السيارة وغرقت في النهر.

related

الموقف المروري.. مصرع 5 أشخاص بحادث سير في نينوى

Date: 2022-09-05 20:46:40
الموقف المروري.. مصرع 5 أشخاص بحادث سير في نينوى

مصرع وإصابة 5 أشخاص بحادثين منفصلين في نينوى

Date: 2022-08-08 15:02:04
مصرع وإصابة 5 أشخاص بحادثين منفصلين في نينوى

حادث سير مروع جنوب شرق الموصل

Date: 2021-10-04 05:52:17
حادث سير مروع جنوب شرق الموصل

مصرع شخصين من اصحاب الدراجات بحادثي سير في نينوى

Date: 2021-05-14 06:14:42
مصرع شخصين من اصحاب الدراجات بحادثي سير في نينوى

مصرع رجل وزوجته ودهس طفل حتى الموت في الموصل

Date: 2022-04-01 11:02:26
مصرع رجل وزوجته ودهس طفل حتى الموت في الموصل

بغداد.. مصرع أم وابنتها بحادث سير مروع وانتحار امرأة طاعنة بالسن

Date: 2022-08-13 10:22:25
بغداد.. مصرع أم وابنتها بحادث سير مروع وانتحار امرأة طاعنة بالسن

نينوى.. حادث مروّع ينهي حياة 5 أشخاص من عائلة واحدة

Date: 2020-11-09 16:50:37
نينوى.. حادث مروّع ينهي حياة 5 أشخاص من عائلة واحدة

مصرع وإصابة 6 أشخاص في حادثي سير بواسط ونينوى

Date: 2021-08-30 14:38:11
مصرع وإصابة 6 أشخاص في حادثي سير بواسط ونينوى