غرق سيارة بكرميان ومصرع وإصابة 11 شخصاً بحادث سير في نينوى (صور)

شفق نيوز / أعلنت مديرية المرور العامة، مساء الاثنين، مصرع ثمانية أشخاص وإصابة ثلاثة آخرين، نتيجة حادث مروري مروع في محافظة نينوى.

وذكرت المديرية، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "حادث الاصطدام وقع بين مركبتين على طريق خارجي بالقرب من مفرق القوش، موضحة أن "المركبة الأولى خصوصي (ستيشن) سوداء، والثانية تريلة (اكتروز) زرقاء".

وأشارت إلى أن "سبب الحادث هو السرعة الشديدة وعدم السيطرة على مقود المركبة من قبل سائق المركبة الأولى، مما أدى إلى تغير مسارها إلى مسار المركبة الثانية ما أسفر عن وقوع الاصطدام".

وفي إقليم كوردستان؛ غرقت سيارة جيب تحمل عائلة مساء الاثنين، في نهر سيروان بالقرب من مدينة كلار مركز ادارة كرميان المستقلة بالإقليم.

ونقل شهود عيان لمراسل وكالة شفق نيوز، ان الحادث حصل في منطقة برده سور التابعة لقضاء كلار عندما غرقت سيارة من نوع جيب (واز) تحمل رجلا يقودها وزوجته وأطفاله، مشيرين إلى أن الرجل استطاع انقاذ زوجته واطفاله من دون ان يلحق بهم اذى، فيما مازالت فرق الإنقاذ تواصل جهودها للعثور على السيارة وانتشالها من النهر.

واضاف الشهود ان المنطقة التي غرقت فيها السيارة هي مكان لاقامة سباقات السيارات ايام الجمعة، وكان السائق منهمكا بالاستعراض والتسابق عندما فقد السيطرة على السيارة وغرقت في النهر.