غرق رجل وابنته أثناء نزهة عائلية في بحيرة قرب زمار

شفق نيوز/ لقي رجل وابنته حتفها غرقا في بحيرة صغيرة بناحية زمارة شمال غربي نينوى، مساء اليوم الأربعاء.

وقال مصدر في شرطة نينوى لوكالة شفق نيوز، إن "رجلا وابنته غرقا في بحيرة صغيرة عندما كانا بنزهة عائلية قرب البحيرة في قرية الصمود التابعة لناحية زمار في نينوى".

وأوضح المصدر أن "ابنة الضحية بعمر 12 عاماً غرقت اولاً قبل ان يلتحق بها والدها لدى محاولته انقاذها"، مبيناً أن الرجل "عسكري منسوب للفرقة 15 وكان بإجازته وفي نزهة قرب البحيرة مع عائلته".