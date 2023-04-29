غرق أربعة أشخاص إثر سقوط سيارتهم في مشروع للماء على طريق كركوك - بغداد

شفق نيوز/ انقلبت، صباح اليوم السبت، سيارة تحمل على متنها أربعة ركاب لتسقط في مشروع ماء داقوق على طريق كركوك - بغداد.

ووفقا للمعلومات المتوفرة، فإن اثنين من الركاب توفيا غرقا، وأُصيب الآخران بجروح وتم نقلهما إلى مستشفى داقوق العام لتلقي العلاج.

هذا وتمكنت فرق الإنقاذ من انتشال جثتي الغريقين و ارسالهما إلى دائرة الطب العدلي في كركوك.

من جانبه قال مصدر في الشرطة المحلية لوكالة شفق نيوز، ان الشخصين اللذين لقيا حتفهما من سكنة محافظة النجف كلاهما في العقد الثالث من العمر، وكانا متجهين إلى السليمانية في رحلة سياحية، مشيرا إلى أن الحادث ناجم عن تصادم وانقلاب العجلة في مشروع ماء داقوق جنوبي كركوك.

ويتصدر طريق بغداد - كركوك الحوادث المرورية المميتة في العراق لأسباب عدة منها الزخم المروري وإهمال قواعد السلامة وغياب مشاريع تعبيد الطرق اللازمة لسلامة وحركة المركبات.