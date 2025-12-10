غرق النجف.. "لجنة الخدمات" تكسر صمتها وتحدد الأسباب

شفق نيوز- النجف

كشفت لجنة الخدمات في مجلس محافظة النجف، مساء اليوم الأربعاء، أسباب غرق الشوارع في المحافظة بعد موجة الأمطار الأخيرة.

وذكرت رئيس اللجنة إيمان الساعدي لوكالة شفق نيوز أن "غرق شوارع مدينة النجف يعود إلى عدة أسباب، أولها عدم امتلاك مديرية مجاري المحافظة الكوادر الوظيفية الكافية لتفريغ مياه الأمطار من الشوارع".

وأضافت الساعدي: "كما أن المديرية لا تمتلك أي موازنة تشغيلية ولم يصرف لها أي مبلغ مالي لصيانة المحطات، رافق ذلك أن محطات تصريف مياه الأمطار سعتها لغاية 30 ملم، وما فوق هذه النسبة المطرية فإن المحافظة تتعرض للغرق بسبب عدم القدرة على تصريف مياه الأمطار بالوقت المحدد".

وعن تحمّل مسؤولية الغرق، أشار مصدر محلي إلى أن "مجلس المحافظة لن يقدم على استضافة مدير مجاري النجف لأن المجلس على دراية تامة بالوضع العام داخل المديرية".

لكن المصدر حمّل في حديث لوكالة شفق نيوز "الحكومة المركزية المسؤولية في عدم صرف أي أموال لمديرية مجاري النجف من أجل إكمال الأعمال المناطة بها داخل المحافظة".

وكانت مديرية مجاري محافظة النجف أعلنت في وقت سابق عن حالة استنفار قصوى لملاكاتها الآلية والبشرية، لمواجهة تداعيات موجة الأمطار الغزيرة التي شهدتها البلاد، وسيستمر الاستنفار التام لحين استقرار حالة الطقس.

وفي السياق نفسه أعلن مجلس محافظة النجف، مساء الأربعاء، تعطيل الدوام الرسمي في المدارس يوم غد الخميس بسبب آثار اﻷمطار.

ومنذ أيام تشهد محافظات العراق موجة أمطار غزيرة تسببت بتعطيل الدوام الرسمي في دوائر الدولة، ناهيك عن سيول ضربت العديد من الطرق الرئيسة خاصة في مناطق شمال وغرب البلاد، ومحافظات إقليم كوردستان، بالإضافة إلى انهيار مجسر في محافظة كركوك.