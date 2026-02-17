"غرف وقاعات خاصة".. إجراءات حكومية لعزل قاصري "داعش" في السجون العراقية

شفق نيوز – بغداد

كشف المتحدث باسم وزارة العدل العراقية، أحمد لعيبي، يوم الثلاثاء، عن تسلّم العراق قاصرين بين عناصر تنظيم "داعش" القادمين من الأراضي السورية.

وقال لعيبي، لوكالة شفق نيوز، إن "العراق تسلّم 150 قاصراً حتى الآن، تقل أعمارهم عن 18 عاماً، ضمن عناصر داعش القادمين من سوريا مؤخراً".

وأضاف أن "الوزارة اتخذت إجراءات خاصة بشأن هذه الفئة العمرية، نظراً لعدم ملاءمة وضعهم في الغرف نفسها مع النزلاء البالغين".

وأشار لعيبي إلى "تخصيص قاعات وغرف مستقلة لهم داخل المؤسسات الإصلاحية (السجون) ذاتها التي تضم بقية عناصر التنظيم، مع مراعاة الضوابط القانونية والإنسانية المعتمدة".

يذكر أن القيادة المركزية الأميركية قد أعلنت، الشهر الماضي، إطلاق مهمة جديدة تهدف إلى نقل معتقلي تنظيم "داعش" من شمال شرق سوريا إلى العراق.

وكان المجلس الوزاري للأمن الوطني العراقي، أقر في 26 كانون الثاني/ يناير الماضي، وضع خارطة متكاملة وتشكيل لجنة أمنية موحدة تشرف بشكل كامل على عملية نقل عناصر "داعش" من السجون السورية إلى البلاد.

هذا وأعلنت القيادة المركزية الأميركية، يوم الجمعة الماضي، إكمال مهمة نقل معتقلي تنظيم "داعش" من شمال شرق سوريا إلى العراق، في عملية استمرت 23 يوماً.

كما أكد مجلس القضاء الأعلى، استمرار عملية محاكمة عناصر التنظيم، سواء كانوا يحملون الجنسية العراقية أو أجانب الجنسية، وسط دعوات من قبل بغداد إلى المجتمع الدولي لأجل استعادة كل بلد مواطنيه.