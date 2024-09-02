غرفة تجارة المثنى توزع "هدايا" على الطلبة المتفوقين "تثير الامتعاض"

شفق نيوز/ علق مصدر مطلع بغرفة تجارة المثنى، اليوم الاثنين، عن حادثة توزيع الهدايا على الطلبة المتفوقين من أبناء المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "إدارة الغرفة وزعت 13 هدية نوع (بطانية / ديباج) على الطلبة الأوائل من أبناء المثنى في المرحلتين المتوسطة والاعدادية من الذين حققوا درجة 100 في المعدل فقط".

وبين المصدر، أن "قيمة الهدية تبلغ 50 الف دينار عراقي في السوق المحلية"، لافتا إلى أن "الغرفة وزعت سابقا العديد من الحقائب المدرسية كهدايا على طلبة المحافظة".

وأثار توزيع الهدايا من قبل غرفة التجارة في المثنى على طلبة المثنى الاوائل امتعاض العديد من المدونين، بسبب سوء اختيار الهدية للطلبة المتفوقين.