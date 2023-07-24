"غربلة" في التربية العراقية.. تحقيقات عاجلة وأوامر تطيح بمسؤولين

شفق نيوز/ أعلنت وزارة التربية العراقية، يوم الاثنين، اتخاذ إجراءات "مشددة" تجاه موظفين متواطئين "لقطع دابر الفساد"، مشيرة الى تحقيقات عاجلة وأوامر بسحب يد.

وقالت الوزارة في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن عدة إجراءات مشددة اتخذها وزير التربية إبراهيم الجبوري تجاه عدد من الموظفين المتواطئين في قسم التعليم الاهلي، وسحب يدهم من العمل تحقيقاً للنزاهة وضماناً للشفافية، مبينا أن الوزير وجه اليوم ايضاً بنقل أكثر من عشرة موظفين تحوم حولهم الشبهات .

وأفاد بيان الوزارة، بأن الجبوري أطلق حملة لغربلة جميع مفاصل ومؤسسات الوزارة على خلفية عرقلة معاملات المواطنين، وذلك بسحب يد مديري الأبنية المدرسية في الرصافة الاولى والبصرة مع مجموعة من الموظفين.

وأشار البيان، إلى إحالة المديرية العامة للتربية في الرصافة الاولى والبصرة الى التحقيق العاجل إثر ورود العديد من الشكاوى الى مكتب الوزير بالتعاون مع الجهات الرقابية.