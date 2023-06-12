"غرامة مليون دينار".. القضاء يحكم على 4 موظفين بينهم محافظ سابق

شفق نيوز/ افاد مصدر امني بمحافظة ذي قار، اليوم الاثنين، بان محكمة جنح الناصرية اصدرت حكما بحق 4 موظفين بينهم محافظ سابق.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "محكمة جنح النزاهة في محكمة استئناف ذي قار الاتحادية اصدرت حكماً بالغرامة (مليون دينار بحق 4 موظفين بينهم المحافظ السابق احمد الخفاجي بعد ادانتهم بمنح رخصة استثمارية في مديرية زراعة المحافظة".

وبين المصدر، ان "القرار صدر استناداً لأحكام المادة 341 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل".